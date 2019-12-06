  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 ص
بحث متقدم
خالد النبوي

خالد النبوي يكشف كواليس مثيرة من "ممالك النار"

واتساب

خبير أمني يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "واتساب"

جامعة الأزهر

مفكر مصري يطالب بتغيير اسم جامعة الأزهر لهذا السبب

ترامب

تطورات مثيرة بشأن عزل الرئيس الأمريكي "ترامب"

ابوتريكة

«أبو تريكة» يكشف سر فشل قطر وتفوق السعودية

انتحار شباب

داعية أزهري: لهذا السبب المنتحر ليس كافرًا

الأرصاد تحذر: أمطار غزيزرة الجمعة

الأرصاد تحذر: أمطار حتى الأحد

عودة طلاب إلى الحياة

عودة 7طلاب إلى الحياة بعد توقف قلوبهم عن العمل لعدة ساعات

عادل الجبير

أمريكا تفجر مفاجأة عن اسم مدبر محاولة اغتيال«الجبير»

الداخلية

«الداخلية» تعلن تصفية 3 إرهابيين في شمال سيناء

"الجنائية الدولية": قلقون بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن

عرب وعالم

الأردن وفلسطين المحتلة
الأردن وفلسطين المحتلة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصر للطيران تزف بشري سارة بشأن رحلاتها الدولية

#

العاهل الأردني: العلاقات مع إسرائيل في أسوأ حالاتها الآن

#

الأردن يلغي مؤتمرًا دينيًا تشارك فيه إسرائيل

#

أبو مازن: سأجري هذا الأمر فور عودتي من نيويورك

أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، الخميس، عن قلقها بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية بضم غور الأردن.
فيما اعتبرت أنه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب "المزعومة" في الضفة الغربية إلى نهايتها.
جاء ذلك في التقرير الذي يصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية.
وكتبت بنسودة أنها "تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على الكنيست، بشأن ضم إسرائيل وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية".
وقالت بنسودة إن "المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ 13 يونيو/حزيران 2014".
وأضافت: "وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات المزعومة وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية التي يُزعم أنها ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة 8 من النظام الأساسي".
وأشارت إلى أنه "منذ عام 1967، والمعلومات المتاحة تشير إلى أن الوجود المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو 600 ألف مستوطن يعيشون في 137 مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك 12 'حيا' إسرائيليًا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو 100 مستوطنة غير مرخصة أو 'بؤر استيطانية'".
وأضافت: "واصل المكتب أيضا تلقي معلومات تتعلق بجرائم أخرى يزعم أنها ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، والتي قد تندرج ضمن نطاق المادة 7 من النظام الأساسي بشأن الجرائم ضد الإنسانية. حيث تتعلق بجريمة اضطهاد ونقل وترحيل المدنيين، فضلًا عن جريمة التمييز العنصري".
وفيما يتعلق بغزة، "ركز المكتب في المقام الأول تحليله على الجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين 7 يوليو/حزيران و26 أغسطس/آب 2014. وفي هذا الصدد، قام المكتب بتحليل السلوكيات المزعومة ذات الصلة لجيش الدفاع الإسرائيلي وعدة مجموعات فلسطينية مسلحة أثناء النزاع".
وأشار إلى أن "المكتب تلقى وجمع معلومات حول الجرائم الأخرى التي يُزعم أن كلا الجانبين ارتكبها فيما يتعلق بالعنف الذي حدث في سياق الاحتجاجات التي تمت على طول حدود غزة الإسرائيلية منذ 30 مارس/آذار 2018 وطوال عام 2019".
وأوضح أنه "قام المكتب بجمع بيانات نمطية تتعلق بأكثر من 200 حادث أسفرت عن مقتل متظاهرين بنيران حية وغيرها من الوسائل التي استخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي، وقام المكتب بإجراء تحليل أكثر تفصيلا للعديد من هذه الحوادث، التي أسفرت عن مقتل الأطفال والعاملين الطبيين والصحفيين والأفراد المعاقين".
واختتم التقرير بالقول "في حين أن الوضع كان قيد التحقيق الأولي منذ ما يقرب من خمس سنوات، الذي استفاد من المشاركة الهادفة والبناءة مع كل من السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك العديد من الجهات الفاعلة الأخرى، ما ساعد على تعميق فهم وتقييم الوضع بالنسبة للمكتب فإن المدعية العام تعتقد أيضا أن الوقت قد حان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية إلى نهايتها". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الجديد تكشف أهمية الجرارات الجديدة
» هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض
» ترامب يدعو مجلس الأمن لمواجهة تهديدات العالم
» نجل الفنان الراحل محمد عوض يكشف أسرارا في حياته
» مفاجأة صادمة وراء رفض «صلاح» خوض مباراة «إيفرتون»
» طالبة مسلمة تنقذ حياة زملائها أثناء إطلاق نار بأمريكا
» الجزائر.. استئناف محاكمة رموز نظام بوتفليقة السبت
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني
» لليوم الثالث.. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الغير مسبوق
» أمر ملكي سعودي بفتح باب التجنيس لهؤلاء
» «آل الشيخ» يهنئ الملك والمملكة بالتأهل إلى نهائي «خليجي 24»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس