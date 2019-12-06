» هنا الزاهد تكشف لأول مرة كواليس مرضها الغامض

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هنا الزاهد
هنا الزاهد

المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة هنا الزاهد ، عن تفاصيل ما حدث في شهر العسل وفترة زواجها بالفنان أحمد فهمي ، قائلة : "إن أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف ".
وأوضحت "الزاهد"، خلال لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة CBC، "لم أر يوم عدل من يوم جوازي".
وأضافت "أنها أكدت على زوجها الفنان أحمد فهمي ، عدم نشر صور الرحلة عبر السوشيال ميديا، وبعد ذلك سافرنا إلي سنغافورة، وبمجرد ركوب الطائرة شعرت بألم شديد في ظهري، ثم بدأت أصرخ بشكل كبير وآلام متفرقة بجسدي، وبدأت المضيفات تسأل إذا تواجد دكتور على متن الطائرة، وتناولت العديد من المسكنات وطلبت من أحمد ننزل في أي بلد بسبب عدم احتمالي للألم".
ولفتت إلى أنه عقب وصولي لسنغافورة سقطت على الأرض وصرخت بشكل كبير وجسمي سخن جدا، وأحضر أحمد كرسيا متحركا من الفندق وبدأ يجري في الشارع وأنا أصرخ نبحث عن مستشفي.
أردفت بالقول إنها دخلت المستشفي وأكد الأطباء عدم وجود تسمم، ولكن أعاني من حصوات على المرارة ويجب استئصال المرارة، ومكثت في المستشفي لمدة خمسة أيام، وتم منعي من الطعام والشراب بسبب وجود التهاب شديد في معدتي ولم نستطع إكمال رحلة شهر العسل بناء على طلب الدكتور العودة إلي مصر".


واردفت قائلة، أنا كنت بحب أحمد فهمي ولكن بعد مرضي حبيته أكتر بسبب اهتمامه الكبير ورعايته أثناء فترة التعب الذي واجهمته خلال شهر العسل، مضيفة "طلع راجل وقد المسئولية ولم يتركني لحظة أثناء وجودي في المستشفي".

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