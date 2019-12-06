حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

06 ديسمبر 2019 - 10:41 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر القطارات مع بداية يناير2020.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر.

وأشارت الوزارة، إلى استمرارها فى تفعيل مبادرة التصدى لظاهرة الركوب بدون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد، لتعظيم موارد الهيئة، دون المساس بأسعار التذاكر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات منعاً لإثارة البلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب