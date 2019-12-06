» إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بالعياط

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أصيب 5 أشخاص، جراء حادث أليم بانقلاب أتوبيس نقل بالطريق الصحراوى بالعياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا صباح اليوم الجمعة، يفيد وقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بالعياط.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب أتوبيس خاص بنقل عدد من العمال والموظفين التابعين لأحد المصانع، متوجهين إلى الفيوم، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.


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