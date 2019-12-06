  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

قطار

حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

تامر امين

" قعدت أشوف فيديوهات جنسية وبنات لي بنات ملط لصبح "

هيثم زكي

أول صلاة جمعة بمسجد الفنان هيثم زكي

ماسبيرو

مفاجأة عن "ماسبيرو" و"القناة الأولى"..قريبا

ارشيف

مسلمة تنقذ طلابا من عملية طعن في أمريكا

تجمهر غاضب للمرضين أمام مستشفى أسوان

بعد وفاة زميلتهم.. تجمهر غاضب للممرضين أمام مستشفى أسوان

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

آخر الأخبار

الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد أزمته الصحية:"فؤش بخير"

#

أول ظهور لـ جوهرة بعد حادثة الفيديوهات

#

أول ظهور لـ فجر السعيد بعد مرضها

#

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

روسيا

فيديو إباحي

جوهرة

إيكاترينا أندريفا



ظهرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، المعروفة في مصر بإسم "جوهرة" بفيديو جديد، حيث نشرت على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مقطع فيديو من برنامج "الأجرة ورا"، ونشرت جوهرة لينك الحلقة وطلبت من جمهورها إبداء رأيهم، عقب أزمة الفيديو الإباحي ".

وتقوم فكرة البرنامج التى شاركت فيه، على استضافة أحد النجوم، داخل سيارة ملاكي، وإجراء حوار معهم، يتخلله فقرات من الرقص على الاغاني المتنوعة.

يشار إلى أن انباء تداولت عن إلقاء القبض على "جوهرة" بعد الفيديوهات الإباحية، ولكن مصدر أمنى نفى تلك الأنباء، مؤكدا أن الراقصة لم يتم ضبطها لا هى ولا من ظهر معها فى الفيديوهات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس
» " ماكدونالدز" يسبب أزمة والضحايا يطالبن بالتعويض
» إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بالعياط
» طلب إحاطة لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» المالية: خصم 30% من الضرائب .. تعرف علي الشروط
» سقوط أمطار.. تعرف علي حالة طقس اليوم
» مصرع شخص سقط من القطار بمحطة طنطا
» أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس