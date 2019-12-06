المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

06 ديسمبر 2019 - 11:12 ص

قال صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة إن مشروع الإخوان ولد ميتا أو ناقصا.

وأضاف المغامسي من خلال برنامج الأبواب المتفرقة أن مشروع الإخوان منسوب إلى السنة، ولو أننا افترضنا أن المشروع ولد ناقصا على يد مؤسس الإخوان حسن البنا، فإنه سيد قطب – غفر الله له- قام بالإجهاز عليه.

وأشار إلى أن ما كتبه سيد قطب في كتابه المعروف بـ " معالم في الطريق"، وغيره من الكتب، لا يقبل لا عقلا ولا نقلا، بحسب قوله.

وأوضح المغامسي أن سيد قطب قاس قياسا غير صحيح، وذلك في إسقاطه للجاهلية القديمة على " الحديثة"، منوها أنه رأى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حينما طالب صحابته بأن يتبرأوا من الجاهلية الوثنية قبل الإسلام، فإنه يجب على المسلمين التبرؤ من مجتمعاتهم سياسيا واقتصاديا وغيرها مما هم عليه، وأن ينتسبوا إلى جماعة الإخوان لأنها تمثل الإسلام..

كما أوضح في حديثه أن الإخوان يروا أن جماعتهم هي الإسلام، مع أنه لا يروا غيرهم أو يصفوهم بالكفار قولا صريحا، ولكن لسان حالهم الظاهر يشير إلى ذلك.







