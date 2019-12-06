  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
مصطفي بكري

بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

سيد قطب وحسن البنا

المغامسي: سيد قطب أجهز على " مشروع الإخوان"

بومبيو

إلغاء لقاء ملك المغرب بـ"بومبيو".. لهذا السبب

الراقصة جوهرة

أول ظهور لـ"جوهرة" بعد الفيديو الإباحي

قطار

حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات يناير القادم

تامر امين

" قعدت أشوف فيديوهات جنسية وبنات لي بنات ملط لصبح "

هيثم زكي

أول صلاة جمعة بمسجد الفنان هيثم زكي

ماسبيرو

مفاجأة عن "ماسبيرو" و"القناة الأولى"..قريبا

ارشيف

مسلمة تنقذ طلابا من عملية طعن في أمريكا

تجمهر غاضب للمرضين أمام مستشفى أسوان

بعد وفاة زميلتهم.. تجمهر غاضب للممرضين أمام مستشفى أسوان

" جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله

عرب وعالم

الشرطة الاميريكية
الشرطة الاميريكية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

نذر حرب.. قتلى في مواجهات بين باكستان والهند

#

طالب الثانوية المتفوق يقتل شقيقته بالجيزة

#

وجد جاره عاريا في الدولاب بالإسكندرية .. فماذا فعل؟

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

ميامي

جواهرجى

الشرطة الاميريكية

نجح صاحب محل مجوهرات في  ضاحية كورال جابلس في ميامي في الولايات المتحدة ، من إنقاذ محله من السرقة بعد أن أطلق النار علي السارقين، حسبما أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي والشرطة فجر اليوم مضيف أن 4 أشخاص قتلوا في تبادل لإطلاق النار بعدما فشلوا في سرقة محل المجوهرات.

وأضاف مكتب التحقيقات أن صاحب المحل الكائن في حي ميركل مايل التجاري الشهير تصدي لهم بالسلاح، وأن عاملة في المتجر تعرضت لإصابة طفيفة بشظية رصاصة، ولفت المكتب إلي أن  اللصوص تمكنوا من سرقة سيارة تابعة لشركة" يونايتد بارسل سيرفس" واتجزوا السائق تحت تهديد السلاح، وقامت الشرطة بمطاردتهم وتبادلت معهم إطلاق النيران في ميرامار علي بعد نحو 32 كيلو متر من شمالي ميامي.

وأضاف أحد العاملين بالمكتب ويدعي جورج بيرو،  أن الزحام عاق اللصوص علي طريق 75 السريع  فتمكنت الشرطة من اقتناصهم.

يذكر أن القتلى هم اثنين من اللصوص وسائق الشاحنة واحد المارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن يتسلم جثمان الأسير "أبو دياك"
» "الزاهد": أحمد فهمي قالي يوم الفرح عايز أنام مش قادر
» " جواهرجي" ينجح في قتل سارقيه وينقذ محله
» أسماء حكام مباريات اليوم بالكأس
» " ماكدونالدز" يسبب أزمة والضحايا يطالبن بالتعويض
» إصابة 5 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بالعياط
» طلب إحاطة لوزير الإسكان .. لهذا السبب
» المالية: خصم 30% من الضرائب .. تعرف علي الشروط
» سقوط أمطار.. تعرف علي حالة طقس اليوم
» مصرع شخص سقط من القطار بمحطة طنطا
» أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس