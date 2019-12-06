بكرى: محدش يقول عليّ مطبلاتي

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صدى البلد

مصطفى بكرى

حقائق و أسرار

انفعل الإعلامي مصطفى بكري، من وصف البعض له بـ"المطبلاتي "، قائلا :" هل كل شخص يدافع عن الدولة وثوابتها ويحذر من المخاطر ويبعث الأمل في النفوس هو منافق ومطبلاتي، معقبا :"محدش يقول عليا مطبلاتي تاني .

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، متسائلا :"هل كل شخص يعارض من أجل المعارضة ويستغل ظروف الاحتقان المجتمعي، ويسعى للتركيز على السلبيات هل هو "شجيع السيما".

وتابع :" كل شخص قام بإطلاق هتافات مسيئة للجيش هو شخص خائن، ومن شارك في هدم الشرطة في 28 يناير 2011 لا يكمن أن يكون مدافع عن الدولة ومؤسساتها".

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