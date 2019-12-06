» اختراع لوحة مفاتيح "كيبورد" ضد التجسس

06 ديسمبر 2019 - 12:58 م

لأول مرة في عالم التكنولوجيا، كشفت شركة حاسبات، إطلاق لوحة مفاتيح "كيبورد" بتقنية جديدة تمنع التجسس.











وحسب موقع "anandtech" أطلقت شركة شيري "Cherry" لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 جديدة، تمتاز بحماية ضد برامج التجسس على الهاردوير.









وذكر الموقع أن هذه الميزة الجديدة للوحة المفاتيح تتم عمليات نقل الأزرار عبرها بشكل مشفر، بالإضافة إلى توافر قارئ البطاقة الذكية PC/SC وواجهة RF/NFC.

وأكد أنه يتم استخدام هذه البطاقات والعلامات من قبل مختلف المؤسسات الحكومية والشركات لتحديد موظفيها باستخدام وسائل الأجهزة والتحكم في مستويات الوصول والإجراءات الخاصة بهم.









وأوضح الموقع أن الشركة الألمانية أكدت أن لوحة المفاتيح Secure Board 1.0 الجديدة تبدو بتصميم تقليدي، باللونين الأبيض والأسود، وعلى الرغم من أنها ليست لوحة مفاتيح ميكانيكية، إلا أن الشركة اعتمدت على مفاتيح LPK.









وتتمثل أهم ميزة بلوحة المفاتيح الجديدة في الوضع الآمن Secure Mode؛ إذ يتم نقل جميع عمليات الإدخال عن طريق الأزرار بشكل مشفر، وبالتالي فإنه يوفر حماية ضد برامج التجسس على الهاردوير وهجمات BadUSB.









وتبلغ تكلفة لوحة المفاتيح الجديدة Secure Board 1.0 في أوروبا والمملكة المتحدة مقابل 69.99 يورو و64.99 جنيها استرلينيا على التوالي.







