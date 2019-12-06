» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية

06 ديسمبر 2019 - 01:17 م

نظم العشرات وقفة احتجاجية منذ قليل أمام بعض فروع " مصرف لبنان"، اعتراضا علي السياسات المصرفية.

وطالب المحتجون في هتافاتهم بإجبار المصارف وكبار المودعين علي دفع ثمن إنقاذ البلد من الانهيار بكل الوسائل اللازمة، بداية من الشطب الجزئي للدين العام وانتهاء بمصادرة ودائع طبقة الواحد في المائة، حسبما نشرت العديد من الصحف المحلية .

يذكر أن لبنان تشهد مظاهرات شعبية منذ 17 أكتوبر اعتراضا علي الأزمة الاقتصادية وقدم علي أثرها سعد الحريري استقالته، وأصبح رئيسا لحكومة تسيير الأعمال حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة.