15 ألف فلسطيني يصلون الفجر بـ "الإبراهيمي"

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المسجد

صلاة الفجر

الإبراهيمي

تهويد

أدى نحو 15 ألف فلسطيني صلاة فجر اليوم الجمعة بالمسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة «الفجر العظيم» التي تهدف لحماية المسجد من خطر التهويد، وللتأكيد على هويته الإسلامية.

وردد المصلون التكبيرات والأهازيج الدينية قبل وبعد الصلاة، فى محاولة منهم  للحفاظ على المسجد من عمليات التهويد المستمرة والاقتحامات، والتي كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحيط المسجد في سبتمبر الماضى.

مهند الجعبري أحد القائمين على الحملة،  قال "إنهم بهذه الخطوة يدقون ناقوس الخطر.. وبات لزاماً علينا حماية المسجد وعدم تركه وحيدًا»، وفقا لحديثه مع الأناضول.

بدوره نبه حفظي أبو سنينة مدير المسجد، للمخاطر التي تحدق بالمسجد، بقوله: «الجانب الإسرائيلي يسعى بشتى الطرق لتهويد المسجد، عبر الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية، وتغيير معالمه».


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