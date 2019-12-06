» «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على ملعب السلام بالقاهرة.
وضمت القائمة
حراسة المرمي : محمد عواد - محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقى.
خط الهجوم : مصطفي محمد.
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