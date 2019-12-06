» " كرتونة البيض".. أرباح بـ 8 مليار دولار سنويا

06 ديسمبر 2019 - 02:14 م

بالرغم من أن الكثير من الاختراعات يجني أصحابها مقابل مادي لها، بعد بيعه وهم أحياء إلا أن مخترع كرتونة البيض بالرغم من أنه اختراع يدر 8 مليار دولار سنويا إلا أن صاحبه لم يحصل علي أي عائد من ورائه.

وتعود حكاية" كرتونة البيض" لأكثر من قرن والذي ابتكرها " جوزيف كويل" صاحب صحيفة كندي الجنسية، وطرأت علي رأسه الفكرة عندما شاهد شجار بين مزارع ومالك فندق بعدما سلمه شحنة بيض أغلبها مكسور، فدأب كويل علي وضع نماذج يتم حفظ البيض خلالها باستخدام صفحات الجريدة إلي أن توصل إلي الشكل الذي يتم استخدامه اليوم، المصنوع من الورق المقوي.

وفي عام 1919 باع كويل صحيفته و سافر حول أمريكا الشمالية في محاولة لبيع ابتكاره الجديد، وكان يقول للمزارعين" هذا الاختراع سيوفر لكم أكثر بكثير من تكلفته، وبالرغم من الاختراع الناجح إلا أن كويل لم يتمكن من تحقيق الثراء لأنه لم يكن رجل أعمال ناجح،وفقا لموقع" بي بي سي".

واليوم أصبحت تجارة كراتين البيض تدر 8 مليارات سنويا وهي في ارتفاع بسبب ازدياد استهلاك البيض في العالم.