"الخشت" يزف خبرًا سار لطلاب جامعة القاهرة

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القاهرة

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جامعة

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الخشت

زف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خبر سار للطلاب جامعة القاهرة بإعفاء الطلاب الذين توفى آباؤهم أثناء فترة دراستهم بالجامعة من المصروفات الدراسية.

وأعلن "الخشت" عبر "فيس بوك"،: أنه يعلن ذلك على صفحته الآن؛ لأن الإعلان الداخلي في الكليات لم يصل إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وأرسل رئيس الجامعة رسالة مطمئنة قائلًا: بناتي وأبنائي، لا تحملوا أي هم؛ فنحن معكم، ودائمًا وسطكم، وأنتم في قلب جامعة القاهرة.


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