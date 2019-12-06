صادم.. مريض نفسى يمزق جسد والده

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أقدم أحد الأشخاص على التخلص من والده طعنا بسكين بمحافظة المنوفية، خلال نومه، وتوجه المتهم بعدها إلى مركز الشرطة، وسلم نفسه معترفًا بارتكابه الجريمة.

تلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد عمارة مدير مباحث المنوفية، باستقبال مركز شرطة الباجور "أ، ج" 26 عامًا "مريض نفسي"، واعترف أمام الرائد هيثم النطاط ومعاونيه النقباء طاهر نجاح، ومحمد الشاعر، بقتل والدة "ج. ع" 57 عامًا موظف، بسبب الخلافات العائلية.

جرى تشكيل فريق بحث للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابها، وبسؤال أهل وجيران المجني عليه، أكدوا أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وجرى عرضه على الأطباء دون فائدة.


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