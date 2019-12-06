  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:12 م
بحث متقدم
أرشيفية

انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ

ولي العهد السعودي وعادل الجبير

«الجبير» تغير موقفنا من قطر مرهون بهذا الأمر

صلاح

«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

هيثن زكي

الصحفيين ممنوعون من دخول مسجد «هيثم أحمد زكي».. تعرف على السبب

أرشيفية

ذعر بعد اشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

السراج

مصر تُخّير "السراج" بين فقدان شرعيته وهذا الأمر

سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

حقيقة بناء سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: تناول فنجان قهوة "عبادة".. في هذه الحالة

سكين

صادم.. مريض نفسى يمزق جسد والده

حقيقة بناء سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

آخر الأخبار

سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية
سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية توضح حقيقة تطبيق الضرائب علي محادثات "السوشيال ميديا"

#

تعرف علي حقيقة منع رحلات الطيران الروسية لمصر

#

مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات

#

تعرف على حقيقة عودة شيرى عادل لطليقها "معز مسعود"

مجلس الوزراء

كورنيش الاسكندرية

سور خرساني

تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية شائعات عن إقامة سور خرساني علي طول شاطئ الإسكندرية يحجب رؤية البحر، إلا أن الحكومة نفت هذا الإجراء، حسما جاء في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأوضحت محافظة الإسكندرية أن السور الذي تم بناؤه هو عبارة عن تشوينات مؤقتة" بلوكات" من أجل سد الفجوات تحت طريق الكورنيش، دون إقامة أي أسوار وضمن المشروع الذي يتم تنفيذه أمام مجمع المحاكم بالمنشية من أجل حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش ومحطة الرمل بمنطقة المنشية.

وأضافت المحافظة في بيانها أن هذا المشروع يحمي أسوار الشاطئ من التآكل حيث سيتم إنشاء حائط بحري بطول 835 متر أمام مجمع المحاكم بالمنشية لسد الفجوات التي تظهر تحت طريق الكورنيش بتكلفة إجمالية 103 مليون جنيه، كما ستقوم الدولة بإنشاء 4 مشروعات أخري لجماية شواطئ الاسكندرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك بكأس مصر
» صاحب الـ16 عامًا ينهي حياته شنقًا في بني سويف
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية
» حكم الصلاة بالمكياج...الإفتاء تحسم الجدل
» "بوتين" يتعرض لموقف مؤثر.. وهكذا تصرف
» هذه الشاشات " جاسوس منزلي" ..احذر منه
» بـ 120 ألف دولار.. قصة أغلى موزة في التاريخ
» " كرتونة البيض".. أرباح بـ 8 مليار دولار سنويا
» «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس
» بأمر المحكمة.. تشيلسي يعود لسوق الانتقالات
» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس