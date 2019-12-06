مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

06 ديسمبر 2019 - 04:11 م

جدد سامح شكري وزير الخارجية، التأكيد على حقوق الفلسطينيين في دولة مستقلة، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يطلع الجميع عن تفاصيل صفقة القرن.

تصريحات "شكري"، جاءت أثناء حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي، مؤكدًا أن فلسطين تستحق دولة مستقلة على غرار كل الدول والشعوب في المنطقة..

وحسم وزير الخارجية، الجدل حول معرفة القاهرة بتفاصيل "صفقة القرن"، مشددًا على أنه لا أحد يعلم هذه التفاصيل.

وأوضح أنه لا أحد يعرف معايير ومعالم ومحتوى "صفقة القرن"، ولا نعرف عنها أكثر من كونها صفقة شاملة وستتطرق للمسائل كافة، لا بد أن يطلع الجميع عن تفاصيلها حتى يتكون رأي عام عنها.

وعبرت مصر مرارا عن موقفها الرسمي بشأن هذه الصفقة، مشيرة إلى أنها لن تقبل بما لا يرضي الفلسطينيين.