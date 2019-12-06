«الجبير» تغير موقفنا من قطر مرهون بهذا الأمر

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عادل الجبير

الجبير

أخبار السعودية

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، عن توجيه بلاده دعوة لقطر منم أجل حضور القمة الخليجية المقبلة بالرياض.

وقال "الجبير"،  إن المملكة وجهت دعوة إلى أمير قطر تميم بن حمد، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع المقبل، بحسب قناة "العربية".

وتابع "الوزير السعودي، أن "تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها".

وفي السياق ذاته، جدد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله تفاؤل الكويت بعقد القمة الخليجية في الرياض، معتبرا أن هذه القمة تعد مؤشرا إيجابيا إلى قرب انتهاء الأزمة الخليجية التي عصفت بدول المنطقة.

وكشف الجار الله في تصريحات صحفية، أن الاجتماع الوزاري الذي سيسبق القمة بيوم واحد، سيبحث ترشيح الكويت لوزير المالية السابق نايف الحجرف لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تمهيدا لعرضه على قادة دول المجلس خلال القمة.


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