  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:11 م
بحث متقدم
أرشيفية

انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ

ولي العهد السعودي وعادل الجبير

«الجبير» تغير موقفنا من قطر مرهون بهذا الأمر

صلاح

«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

هيثن زكي

الصحفيين ممنوعون من دخول مسجد «هيثم أحمد زكي».. تعرف على السبب

أرشيفية

ذعر بعد اشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

السراج

مصر تُخّير "السراج" بين فقدان شرعيته وهذا الأمر

سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

حقيقة بناء سور خرساني علي كورنيش الإسكندرية

دار الإفتاء المصرية

الإفتاء: تناول فنجان قهوة "عبادة".. في هذه الحالة

سكين

صادم.. مريض نفسى يمزق جسد والده

«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية

الرياضة

المصرى
المصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس

#

"ميتشو" يعلن التشكيل الرسمى للزمالك لمواجهة مازيمبي

#

«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة بطل سيشيل

#

«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة ماليندي بالكونفدرالية

المصريون

المصرى

رينجرز

الكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة لاعبيه لمواجهة إينوجو رينجرز النيجيري، يوم الأحد المقبل على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته.

خط الدفاع: أحمد شوشة، كريم العراقي، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، محمود حمد، بهاء مجدى.

خط الوسط: عمرو موسى، مفتاح طقطق، حسن علي، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، حجاج عويس، اسلام عطية، أحمد عادل ميسي.

خط الهجوم: حسين رجب، أحمد ياسر، محمود وادى، أوستين أموتو


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك بكأس مصر
» صاحب الـ16 عامًا ينهي حياته شنقًا في بني سويف
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة رينجرز بالكونفدرالية
» حكم الصلاة بالمكياج...الإفتاء تحسم الجدل
» "بوتين" يتعرض لموقف مؤثر.. وهكذا تصرف
» هذه الشاشات " جاسوس منزلي" ..احذر منه
» بـ 120 ألف دولار.. قصة أغلى موزة في التاريخ
» " كرتونة البيض".. أرباح بـ 8 مليار دولار سنويا
» «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أول أغسطس
» بأمر المحكمة.. تشيلسي يعود لسوق الانتقالات
» وقفة احتجاجية أمام المصارف اللبنانية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس