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القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين

قضايا وحوادث

اللآثار المكتشفة
اللآثار المكتشفة

أحمد سالم

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القبض

اثار

الجيزة

التنقيب

ألقت قوات الأمن القبض متلبسًا على شخص كان يقوم بالحفر خلسة، داخل قطعة أرض يمتلكها بالقرب من معبد الإله بتاح، بميت رهينة التابعة لمركز البدرشين بالجيزة.

وبدأت وزارة الآثار صباح اليوم، أعمال الحفر الأثري والعلمي، حيث كشف المواطن عن كتل أثرية ضخمة مغمورة في المياه الجوفية قبل القبض عليه، وقام بمواصلة الحفر لاستخراج الآثار وهو ما يمنعه القانون.

ومن جانبه، قال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بالوزارة، إن المعاينة المبدئية التي قام بها مفتشو آثار منطقة ميت رهينة أظهرت وجود بلوكات من الغرانيت الوردي والحجر الجيري عليها نقوش هيروغليفية.

والجدير بالذكر أنه تم الكشف عن 19 كتلة أثرية ضخمة عليها نقوش تصور الإله بتاح، إله مدينة منف

كما عُثر على خراطيش للملك رمسيس الثاني، ونقوش أخرى تصور الملك أثناء ممارسة طقس "الحب سد"، مما يدل على أن هذه الكتل تمثل أجزاء من المعبد الكبير للإله بتاح بمنطقة ميت رهينة.






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