صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

06 ديسمبر 2019 - 06:25 م

قال الدكتور عمر عبدالكافي، الداعية الإسلامي إن منزله تعرض لـ "حريق هائل" في الليلة الماضية، من دون إيراد المزيد من التفاصيل حول الحادث وأسبابه.

لكنه طمأن متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على سلامته هو وأفراد أسرته، متوجهًا بالشكر إلى كل من بادر إلى الاتصال به والاطمئنان عليه.

ونشر أدمن الصفحة صورة للحريق من داخل شقة عبدالكافي. وأرفقها بمنشور قال فيه: "يتقدم الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي وأسرته بخالص الشكر والدعاء لكل المحبين الذين تواصلوا معه للاطمئنان على سلامتهم بعد الحريق الهائل الذي شبّ بمنزله منتصف ليلة أمس فجزى الله الجميع عنا خيرًا وحفظ الله ديار المسلمين وبلادهم من كل مكروه وسوء فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله".





وعبدالكافي (68 عامًا) هو أحد أبرز الدعاة في مصر، وهو مهتم على وجه الخصوص بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وله العديد من البرامج التليفزيونية له التي تم تحويل محتواها إلى كتب.

وغادر مصر في عام 2000، بعد أن تعرض للتضييق من جانب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد منعه من إلقاء أي محاضرات أو خطب في المساجد والجامعات والأندية، ما دفعه إلى السفر إلى الخارج واستكمال مسيرته الدعوية.

وكان يقيم في دولة الإمارات، ويتنقل بين العديد من الدول العربية والأوروبية، قبل أن يعود إلى مصر في عام 2011.