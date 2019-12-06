بيان عاجل من مصر بشأن الاتفاق التركي الليبي

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مصر

وزير الخارجية

سامح شكري

الاتفاق التركي الليبي

روما أردوغان

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن الوضع في ليبيا سيكون أكثر تعقيدًا، بعد الإتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية.

وأضاف شكري، خلال كلمته بحوار روما اليوم الجمعة، أن حكومة الوفاق ستفقد شرعيتها، إذا لم تلتزم باتفاق الصخيرات، لافتًا إلى أن التهديد الإرهابي في ليبيا يتوسع ويهدد دول الساحل وليس فقط ليبيا نفسها.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي صدقت، الخميس، على اتفاقية، تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

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