أبطال إفريقيا.. تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي

06 ديسمبر 2019 - 06:32 م

أعلن صلاح آدم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جمال سالم.

خط الدفاع: أطهر الطاهر، السمؤال ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله.

خط الوسط: نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد.

خط الهجوم: محمد موسي الضي.