  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
أرشيف

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

د. عمر عبد الكافي

صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

شكري

مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

الطبيبة الهندية

قصة تصفية المتهمين باغتصاب طبيبة وحرق جثتها.. من البداية للنهاية

هيثن زكي

الصحفيين ممنوعون من دخول مسجد «هيثم أحمد زكي».. تعرف على السبب

جورج وسوف

حقيقة وفاة «جورج وسوف» في سوريا

صلاح

«كلوب» يكشف سر استبعاد «صلاح» من ديربي «المرسيسايد»

أرشيفية

مصرع مصري بطريقة بشعة في الكويت

ولي العهد السعودي وعادل الجبير

«الجبير» تغير موقفنا من قطر مرهون بهذا الأمر

«لو راجل خس».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

«لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أمطار وشبورة.. طقس الأيام المقبلة

#

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

#

سقوط أمطار.. تفاصيل الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة

#

الارصاد تكشف تفاصيل طقس ال 72 ساعة المقبل

هيئة الارصاد

أخبار الطقس

خبراء الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الـ48 ساعة القادمة على كافة أنحاء مصر، سحيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدًا السبت طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتأتي درجات الحرارة لغدًا السبت على النحو التالي:

السواحل الشمالية الغربية 21 17

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 15

الوجه البحري والقاهرة 22 14

جنوب سيناء والغردقة 24 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 17

وفيما يخص طقس يوم الأحد، توقعت الهيئة، أن يسود البلاد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية والبحرين "الأحمر والمتوسط"، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 21 16

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 20 15

الوجه البحري والقاهرة 22 13

جنوب سيناء والغردقة 23 17

شمال الصعيد 22 14

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 17?


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي
» القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين
» ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت
» جماهير الأهلي تتوافد على ملعب السلام
» انتحار أب لعجزه عن تجهيز ابنته للزفاف بكفر الشيخ
» سموحة يضرب موعدًا مع الزمالك بكأس مصر
» شابة تعرض جنينها للبيع بـ100 ألف جنيه بالجيزة
» ليستر سيتي يُمدد عقد مدربه حتى 2025
» صاحب الـ16 عامًا ينهي حياته شنقًا في بني سويف
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأول أغسطس
» ذعر بعد اشتعال سيارة مواد بترولية على الطريق الدائري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس