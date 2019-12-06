» أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي

سجلت شركة أرامكو النفطية السعودية 25.6 مليار دولار من عملية الطرح الأولي للأسهم في بورصة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن الشركة تصبح صاحبة أكبر في التاريخ من حيث قيمة طرحها الأول.

حيث تخطت أرامكو الشركة الصينية "علي بابا"، والتي حققت 25 مليار دولار من الطرح الأولي لأسهمها عام 2014 في بورصة نيويورك.

واعتمدت أرامكو على المستثمرين المحليين والخليجيين في طرح 1.5 في المئة من أسهمها، حيث وصلت قيمة الشركة إلى ما يقرب من 1.7 تريليون دولار وهو مبلغ ضخم.