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تفكيك صواريخ وقتلى على مدار اليوم في تظاهرات العراق

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تفكيك صواريخ

قتل 6 متظاهرين عراقيين في وسط بغداد برصاص مسلحين مجهولين، نقلًا عن مصادر طبية صرحت لوكالة "رويترز".

فيما أصيب عشرات الجرحى في إطلاق نار على المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد من قبل مسلحين مجهولين، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وأعلن اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا، عند أطراف "سبع البور" موجهة إلى وسط بغداد.

وأضاف خلف، أن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا في أطراف منطقة سبع البور شمال العاصمة"، وفقا لقناة "السومرية نيوز".

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد في ذروة التظاهرات.


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