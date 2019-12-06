  • الجمعة 06 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وهذا هو الدليل

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على اتفاق تركيا وليبيا المثير للجدل

الأهلي

الأهلي يهزم الهلال السوداني ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

وزارة الإعلام

هذه شروط عودة وزير الإعلام

الدولار مقابل الجنيه

بالأرقام.. تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في ختام التعاملات

الشيخ محمد حسان

بالفيديو.. محمد حسان يظهر ليرد على شائعة وفاته

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

بالوعات الصرف الصحى فى الشوارع.. القاتل الصامت

أرشيف

أمطار على هذه المناطق.. طقس الـ48 ساعة القادمة

د. عمر عبد الكافي

صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»

شكري

مصر تحسم الجدل حول تفاصيل "صفقة القرن"

أبطال أفريقيا.. الرجاء يقتنص فوزًا غاليًا أمام فيتا كلوب

الرياضة

الرجاء المغربي يصدم جماهيره ويُودع البطولة الأفريقية مُبكّراً
الرجاء المغربي يصدم جماهيره ويُودع البطولة الأفريقية مُبكّراً

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الوداد" يضع قدمًا في دور المجموعات بأبطال إفريقيا

المصريون

أبطال إفريقيا

الرجاء المغربي

فيتا كلوب

حقق فريق الرجاء المغربى فوزًا غاليًا على فيتا كلوب الكونغولى، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الشهداء"، في إطار المرحلة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أحرز سفيان رحيمى، هدف فوز الرجاء فى الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وكان فريق الرجاء تلقى خسارة قاسية في الجولة الأولى أمام الترجى التونسي بهدفين دون رد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرجاء إلى 3 نقاط، ليتساوى مع الترجى التونسي وشبيبة القبائل الجزائرى، قبل المواجهة التى ستنطلق فى التاسعة من مساء الجمعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك أمام أول أغسطس والقنوات الناقلة
» بالأرقام.. أسعار الذهب تشهد استقرارًا في ختام الأسبوع
» وائل جمعة يطالب برحيل ثنائي الأهلي
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء
» تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إيهاب
» أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي
» الترسانة يتخطى إنبي بالكأس ويتأهل لمواجهة الأهلي
» القبض على شخص ينقب عن آثار بمعبد في البدرشين
» مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»
» مصرع مصري بطريقة بشعة في الكويت
» هذه شروط عودة وزير الإعلام

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس