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الأهلي يهزم الهلال السوداني ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

الرياضة

الأهلي
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«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حقق فريق الأهلي المصري، الجمعة، انتصاره الأول في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وتغلب الأهلي على ضيفه الهلال السوداني بهدفين لهدف في الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة القارية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي والهلال.
وتقام غدًا السبت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلعب النجم الساحلي التونسي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي.
دخل الأهلي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن هدف مبكر يربك به حسابات المنافس.
وانتظرت جماهير الأهلي حتى الدقيقة 15 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق حسين الشحات.
وفي الوقت الذي بحث فيه الهلال عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 37 نفذها رمضان صبحي في المرمى مسجلًا الهدف الثاني، ليخرج أصحاب الديار متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.
وتوالت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي حاول فيه الأهلي تسجيل المزيد من الأهداف، مال أداء الهلال للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
وقبل نهاية المباراة بدقيقة نجح الهلال في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عبر أطهر الطاهر. -

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