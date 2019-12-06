هذا ما قاله الملك سلمان لترامب عن منفذ هجوم فلوريدا

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قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، تعازيه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضحايا إطلاق النار بالقاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، معتبرا أن منذ الهجوم، وهو طالب طيران سعودي، لا يمثل مشاعر مواطني المملكة إزاء الشعب الأمريكي.
وقال ترامب، عبر "تويتر"، إنّ الملك سلمان أعرب، خلال مكالمة هاتفية معه، عن استيائه من الهجوم، ووصفه بـالـ"عمل همجي".
وأضاف: "الملك قال إن الشعب السعودي غاضب جدا من الأفعال الهمجية التي قام بها مطلق النار، وهذا الشخص لا يعبر عن مشاعر السعوديين الذين يحبون الشعب الأمريكي".
وقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وأصيب 7 أخرين بجروح، إثر إطلاق النار الذي وقع داخل مبنى تعليمي بقاعدة جوية تتبع البحرية الأمريكية في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا.
وأعلنت السلطات الأمريكية رسميا أن منفذ إطلاق النار هو "طالب طيران سعودي الجنسية".
وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، في مؤتمر صحفي، إنّ "المهاجم طالب متدرب من سلاح الجو السعودي".
وأشار أنّ الحكومة السعودية "سيكون عليها سداد تعويضات لأهالي هؤلاء الضحايا"، حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.
وتضم القاعدة التي وقع بها الهجوم 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
وتعتبرمركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلابا من كافة أنحاء العالم.
ويعد إطلاق النار في فلوريدا الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة.
والأربعاء الماضي، قتل 3 أشخاص، بينهم المهاجم، في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" العسكرية الأمريكية في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أنّ المهاجم هو عنصر في البحرية الأمريكية. 

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