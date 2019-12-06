نتنياهو وجانتس يتبادلان الاتهامات بشأن هذا الأمر

06 ديسمبر 2019 - 11:50 م

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، الجمعة، الاتهامات بشأن معضلة تشكيل حكومة في إسرائيل.



وقال غانتس: "بينما أعمل جاهدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية يسعى نتنياهو وراء انتخابات جديدة"

وأضاف، عبر فيسبوك، أن "نتنياهو يعتبر اللقاء الذي عقد بينهما الأسبوع الحالي جزءا من حملته الانتخابية".

في المقابل، قال نتنياهو: "قدمت تنازلات كبيرة لأزرق-أبيض إلا أنه لم يغير مواقفه قيد أُنملة؛ ولهذا السبب نتدهور كما يبدو إلى انتخابات ثالثة نحن في غنى عنها".

وأضاف، في مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، أن "ما من أحد يرغب في خوض هذه الانتخابات"، معربا مع ذلك عن يقينه بأن يحقق حزبه "الليكود" الانتصار الكبير فيها حال تقرر اجراؤها.

ومساء الأربعاء، في حال عدم تشكيل حكومة، تصبح الانتخابات في إسرائيل واجبة طبقا للقانون، لتكون الثالثة في غضون أقل من عام، بعد انتخابات اولى أُجريت في أبريل/نيسان وثانية في سبتمبر/أيلول.