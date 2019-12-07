الكشف عن سعر السيارة الكهربائية المصرية ومميزاتها

07 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم يتفاوضون منذ عام مع الطرف الصيني لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على شركة صينية معينة متفردة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث أنها مسئولة عن إنتاج 9% من السيارات الكهربائية على مستوى العالم.



وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، مساء الجمعة، أن الطرف الصيني أعطى تصورا عن الوضع بعد زيارتهم للمصنع، وسيتم إجراء دراسة قريبة.

