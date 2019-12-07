  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:12 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

الزمالك يفسخ تعاقده مع نجمه: مستفدناش منك حاجة

خناقة

كشف سر خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي بعد مباراة الهلال

الخطيب

سر هجوم جماهير الأهلي على الخطيب أثناء مباراة الهلال

دراسة: مضادات الاكتئاب تسبب الانتحار

هذا هو الهدف الحقيقي من نشر أخبار الانتحار في مصر

السيارة الكهربائية

الكشف عن سعر السيارة الكهربائية المصرية ومميزاتها

سلمان وترامب

هذا ما قاله الملك سلمان لترامب عن منفذ هجوم فلوريدا

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على اتفاق تركيا وليبيا المثير للجدل

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: الحرب العالمية الثالثة على الأبواب وهذا هو الدليل

الأهلي

الأهلي يهزم الهلال السوداني ويستعيد توازنه في دوري الأبطال

وزارة الإعلام

هذه شروط عودة وزير الإعلام

فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض

الصفحة الأخيرة

ابنة كارول سماحة
ابنة كارول سماحة

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تنهار على الهواء وتردد: "لا أقبل بذلك"

#

بعد التسريب الفاضح..فنانة مسيحية شهيرة تعلن دخولها في علاقة بشاب مسلم

#

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل مقتل والدها "برصاصة"

#

فنانة شهيرة تروي شهادتها على تفجير معهد الأورام

كارول سماحة

وليد مصطفى

ابنة كارول سماحة

أكدت الفنانة كارول سماحة أنها لا تتضايق من الشتائم والاتهامات التي تتلقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت "كارول" خلال مؤتمر "نساء على خط التحرش" الذي أقيم في الأردن ، إن ابنتها "تاليا" تعيش بديناتين ، مضيفة : تقول لي "باسم الآب والابن والروح القدس" ، ثم تقول لي "الله أكبر".

وأضافت: "هي تعيش بديناتين ، وهذا هو التعايش الحقيقي ، و والدها لا يمانع هذا الأمر".

وتابعت: الجمهور يهاجمني ويطلب مني أن تكون مسلمة مثل والدها لكن والدها نفسه لا يمانع أن تعيش بديانتين.

ويذكر أن كارول سماحة متزوجة من رجل الأعمال وليد مصطفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض
» صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»
» بالفيديو.. أول ظهور لبطل فيلم «تيتانيك» بعد سنوات
» أغرب تعليق لـ"أديب" على جرارات السكة الحديد الجديدة
» الرئيس الفلسطيني: المستشفى الأمريكي في غزة "لن يمر"
» الإسلام يتصدر قائمة الأديان الأسرع نمواً في النرويج
» منفذ إطلاق النار بقاعدة فلوريدا "طالب سعودي"
» «لو راجل كل».. فنانون مهددون بالحبس بسبب «أبليكس»
» موعد مباراة الزمالك أمام أول أغسطس والقنوات الناقلة
» قرار قطري مفاجئ قبل مباراة السعودية والبحرين
» مفاجأة.. جماهير الأهلي تهتف ضد «الخطيب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس