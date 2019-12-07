آخر ما كتبه الشاب السعودي قبل تنفيذ هجومه على القاعدة الأمريكية

07 ديسمبر 2019 - 08:29 ص

كشفت وكالة "فرانس برس" عن أغرب ما قاله منفذ الهجوم على إحدى القواعد الأمريكية بولاية فلوريدا.



وقالت وكالة فرانس برس إن منفذ الهجوم المدعو "محمد الشمراني" ، كتب على حسابه بـ"تويتر" قبل الهجوم: أمريكا كلها تحولت إلى أمة للشر .. وأنا ضد الشر.



وأضاف: لست ضدك لأنك أمريكي ولا أكرهك بسبب حرياتك .. أنا أكرهك لأنك يوميا تدعم وتمول الجرائم ، وترتكبها ، ليس فقط ضد المسلمين لكن ضد الإنسانية بأكملها.|



وقُتل الشمراني ضمن 4 آخرين بعد قيامه بإطلاق النار على 3 من الأمريكيين داخل قاعدة بفلوريدا.



