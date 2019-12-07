حسان يرد على شائعة وفاته.. فى أول ظهور له

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الداعية محمد حسان
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رد الداعية السلفي، محمد حسان، على شائعات وفاته، في أول ظهور إعلامي له، بفيديو جديد له من داخل مكتبته، تحت عنوان "قالوا مات"، أذاعته صفحة قناة "الرحمة".

وقال "حسان" خلال الفيديو المعروض : "قالوا مات ومن من الخلق لا يموت، فقد قال الله لسيد الخلق (ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفسٍ ذائقة الموت)".

وتلا نص من الأبيات عن الموت، بقوله: "أيا عبدكم يراك الله عاصيًا، حريصًا على الدنيا وللموت ناسيًا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب منه النواصيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابًا من التقى، تجرد عُريانًا ولو كان كاسيًا، ولو دامت الدنيا لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا".

وختم الداعية السلفي الفيديو بتوجيه رسالة شكر لجمهوره ومحبيه، قائلاً: "أحمد الله أني بخير، وأساله لي ولكم العافية".

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