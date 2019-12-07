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كريم فهمي يقبّل زوجته على أنغام "يا ملطشة القلوب"

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كريم فهمي و زوجته
كريم فهمي و زوجته

علا خطاب

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تداول على مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان كريم فهمي، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ37 برفقة زوجته، وعدد من أصدقائه بالوسط الفني.

ويظهر الفنان كريم فهمي في مقطع الفيديو، وهو يقبل زوجته، دنيا البنا ويرقص على أنغام أغنية "يا ملطشة القلوب"، ما أثار موجة من الجدل.

كما يظهر في الفيديو الفنان أحمد فهمي شقيق كريم فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، والفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته.


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