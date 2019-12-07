أديب لـ"وزير النقل": فتح عينك كويس الفترة الجاية

07 ديسمبر 2019 - 09:46 ص

هنأ الإعلامي عمرو أديب، وزير النقل المهندس كامل الوزير، عقب وصول 10 جرارات سكة حديد من ضمن صفقة جنرال إليكتريك الأمريكية لميناء الإسكندرية، قائلاً: "حاجة تفرح ربنا يستر بس ومحدش يحدفهم بالطوب، فتح عينك كويس يا معالي الوزير الفترة الجاية، في ناس عايزة تبوظ أي إنجاز لمصر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": حاسس أني اشتريت عربية جديدة، أو هاخد الجرار أعمل به خمسات في بيتنا".

وتابع: "مصر تستحق أنها تعمر، ويكون عندنا جرارات جديدة وحديثة"، لافتًا إلى أنه قرأ عن إمكانيات الجرارات الجديدة.