  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم
كامل الوزير

كامل الوزير: مستعد لتدريب المنتخب الوطني

تحطم طائرة أمريكية

إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فى ليبيا

بسمة

فى عيد ميلاد بسمة.. تواجه هجوما بسبب ديانة جدها اليهودى

الداعية محمد حسان

حسان يرد على شائعة وفاته.. فى أول ظهور له

الشاب مطلق النار في فلوريد

المغامسي عن الشاب مطلق النار في فلوريدا: لا يمثل إلا نفسه

الإعلامي عمرو أديب

أديب لـ"وزير النقل": فتح عينك كويس الفترة الجاية

أرشيفية

"مش فاضل غير رأسه ".. جثة رضيع نهشتها الكلاب بالقمامة

ارشيف

إحداهما مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة للزمالك وأول أغسطس

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة عن نظام التكليف: "مش قرآن"

شكري ووزير خارجية الفاتيكان

تفاصيل لقاء سامح شكرى مع وزير خارجية الفاتيكان

أديب لـ"وزير النقل": فتح عينك كويس الفترة الجاية

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

كامل الوزير مازحاً: "أنا جاهز لتولي تدريب المنتخب الأول"

#

كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

#

وزير النقل: اطمنوا يا مصريين "كامل الوزير" بيشتغل

#

وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن

هنأ الإعلامي عمرو أديب، وزير النقل المهندس كامل الوزير، عقب وصول 10 جرارات سكة حديد من ضمن صفقة جنرال إليكتريك الأمريكية لميناء الإسكندرية، قائلاً: "حاجة تفرح ربنا يستر بس ومحدش يحدفهم بالطوب، فتح عينك كويس يا معالي الوزير الفترة الجاية، في ناس عايزة تبوظ أي إنجاز لمصر".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": حاسس أني اشتريت عربية جديدة، أو هاخد الجرار أعمل به خمسات في بيتنا".

وتابع: "مصر تستحق أنها تعمر، ويكون عندنا جرارات جديدة وحديثة"، لافتًا إلى أنه قرأ عن إمكانيات الجرارات الجديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش العراقي يعلن نزول قوات لحماية المتظاهرين
» "هل يجوز للمرأة طلب الطلاق".. أزهري: في حالة واحدة
» كريم فهمي يقبّل زوجته على أنغام "يا ملطشة القلوب"
» تفاصيل حريق سيارة داخل نفق الأزهر
» حازم إمام: نجم الأهلي سيصبح أفضل لاعب في مصر
» رسالة نارية من رضا عبد العال لنجم الأهلي: أنت هجاص
» أحمد فهمي يجري جراحة خطيرة .. وهما الزاهد تبكي
» صلاح الدين: رأيت فايلر يعاقب لاعبي الأهلي لهذا السبب
» فنانة شهيرة: ابنتي مسيحية مثلي ومسلمة مثل والدها الذي لا يعترض
» صورة.. حريق هائل بمنزل الداعية «عمر عبدالكافي»
» بالفيديو.. أول ظهور لبطل فيلم «تيتانيك» بعد سنوات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس