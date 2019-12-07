» الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وبورنموث

07 ديسمبر 2019 - 10:38 ص

يحل نادى ليفربول الإنجليزى، ضيفًا ثقيلاً على نظيره بورنموث، فى الخامسة مساء اليوم على ملعب فيتاليتي، فى إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزى الممتاز، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 2 .

ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه يورجن كلوب للحفاظ على فارق النقاط مع أقرب منافسيه ليستر سيتي ومانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.