مفاجأة الزمالك يدرس فسخ تعاقد مهاجمه

07 ديسمبر 2019 - 12:07 م

يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، فسخ تعاقد المهاجم الدولى المغربي خالد بوطيب، بسبب تكرار إصابته فى الركبة التى يخضع اللاعب على أثرها لرحلة علاج فى فرنسا الآن.

ويعقد الزمالك جلسة مع وكيل اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء كل الأمور الخاصة به وفسخ التعاقد بين الطرفين، والاتفاق على تنازله عن جزء من مستحقاته المالية التي تصل لمليوني ونصف المليون دولار.

وانضم "بو طيب" لصفوف الزمالك يناير الماضي، ولم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه.