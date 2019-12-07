  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:44 م
بحث متقدم
ارشيف

صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

مقتل وإصابة 7 من الشرطة الأمريكية في لويزايانا

اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

الزمالك

مفاجأة الزمالك يدرس فسخ تعاقد مهاجمه

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف لـ"السيسي": "سر على بركة الله"

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

عرب وعالم

ريما بنت بندر
ريما بنت بندر

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار على القاعدة الأمريكية

#

أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات

#

أول تعليق لـ"هنيدي" بعد خروجه من غرفة العمليات

#

أول ظهور للأميرة "هيا بنت الحسين" مع شقيقها

عبرت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عن أسفها على الحادث الذي وقع أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما فتح سعودي النار على قاعدة عسكرية وأوقع ثلاثة قتلى وسبعة مصابين.

وأدانت السفيرة الحادث وقالت إن الشعب السعودي متحد في إدانته للجريمة التي وقعت في فلوريدا، وذلك في تغريدة لها على "تويتر".

وقدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

وقالت في تغريدة: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

وتابعت: "الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكان مسئولون أمريكيون قد أعلنوا أمس الجمعة، قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة
» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث
» موعد مباريات كأس مصر
» شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا
» الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وبورنموث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس