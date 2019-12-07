السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

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عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني
عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

متابعات- الدويني فولي

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حمدوك

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، لأول مرة عدد الجنود السودانيين المشاركين في حرب اليمن.

وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، قال حمدوك إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريًا، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جدًا ولا يتعدى 25 ألف جندي ومشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

وأكد أن هذه المشاركة تضاءلت وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين إلى بلادهم، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

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