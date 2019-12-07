اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن القوات الأمريكية اعتقلت 6 مواطنين سعوديين على خلفية إطلاق النار الذي نفذه الملازم السعودي محمد سعيد الشمراني، يوم أمس الجمعة، في القاعدة البحرية الجوية المرموقة في بينساكولا بولاية فلوريدا، حيث كان يتدرب ليصبح طيارًا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن اعتقال المواطنين السعوديين جاء لاستجوابهم على خلفية الحادثة، مؤكدة أن "من بين الموقوفين 3 شوهدوا وهم يصورون الحادثة، طبقًا لشخص اطلع على المراحل الأولية للتحقيق".

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا أمس الجمعة، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضًا.

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