  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:42 م
بحث متقدم
عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

مقتل وإصابة 7 من الشرطة الأمريكية في لويزايانا

اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

الزمالك

مفاجأة الزمالك يدرس فسخ تعاقد مهاجمه

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف لـ"السيسي": "سر على بركة الله"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

"السيسي" يكرم الفرق الرياضية بالاتحادية

بالفيديو..

أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها

الصفحة الأخيرة

أنغام
أنغام

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي

#

شاهد..هالة فاخر تظهر بدون حجاب في السعودية

#

"حنان مطاوع" تتعرض لموقف محرج بسبب صورة ابنتها

#

شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء

تداول مقطع فيديو للفنانة أنغام، خلال إحيائها إحدى الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث طالبها أحد المعجبين بالزواج منه، ولكنها ابتسمت ولم ترد.

وظهرت أنغام في مقطع الفيديو المتداول، وهي تلتقط أنفاسها قبل غناء الأغنية التالية، ليقوم أحد أفراد جمهور الحفل صارخًا: "بحبك.. بحبك.. تتجوزيني"، لكن أنغام ابتسمت ولم ترد عليه، لتتعالى بعد ذلك الأصوات المطالبة إياها بغناء أغنيتها الشهيرة "اكتبلك تعهد".

لترد عليه أنغام مبتسمة "هنكتب التعهد دلوقتي"، فيتفاعل الجمهور معها ويصفق لموقف المعجب الجريء.

وقد أحيت أنغام حفلاً ضخمًا في السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، تحت إشراف وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة
» رد نارى لـ"رانيا فريد شوقى" على منتقدى زواجها الثالث
» موعد مباريات كأس مصر
» شاهد.. أردوغان يتلو القرآن فى افتتاح مسجد ببريطانيا
» الموعد والقنوات الناقلة لليفربول وبورنموث

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس