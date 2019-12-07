» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها

تداول مقطع فيديو للفنانة أنغام، خلال إحيائها إحدى الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث طالبها أحد المعجبين بالزواج منه، ولكنها ابتسمت ولم ترد.

وظهرت أنغام في مقطع الفيديو المتداول، وهي تلتقط أنفاسها قبل غناء الأغنية التالية، ليقوم أحد أفراد جمهور الحفل صارخًا: "بحبك.. بحبك.. تتجوزيني"، لكن أنغام ابتسمت ولم ترد عليه، لتتعالى بعد ذلك الأصوات المطالبة إياها بغناء أغنيتها الشهيرة "اكتبلك تعهد".

لترد عليه أنغام مبتسمة "هنكتب التعهد دلوقتي"، فيتفاعل الجمهور معها ويصفق لموقف المعجب الجريء.

وقد أحيت أنغام حفلاً ضخمًا في السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض، تحت إشراف وزير الترفيه السعودي، تركي آل الشيخ .