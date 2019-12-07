صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

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شوقى غريب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخرًا بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم رئيس الجمهورية وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

السفير بسام راضى نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى صورًا لتكريم الرئيس للرياضيين.





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