إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

07 ديسمبر 2019 - 01:48 م

جددت الإعلامية الكويتية مي العيدان الهجوم على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وأنه ما له له حسنات، بحسب قولها.

وأضافت العيدان من خلال مقطع فيديو لها، تم تداوله بصورة واسعة: "بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لأن إحنا فرحنا بشنقه" .

وأوضحت العيدان أيضًا من خلال مقطع الفيديو الذي هاجمت فيه صدام: "أنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات".

يذكر أن الجيش العراقي كان قد شن هجومًا على الكويت في 2 أغسطس 1990.

واستغرقت العملية العسكرية حينها يومين، والتي انتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، وتشكيل حكومة صورية.