» فنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل وتفاجئ متابعيها

صدمت الفنانة منى هلا، متابعيها على إنستجرام،حيث نشرت مقطع فيديو قصيرًا وظهرت فيها وهى متنكرة بشكل رجل، ما أثار دهشة البعض.

وظهرت الفنانة مني هلا، في الفيديو، وهي متنكرة في شكل رجل، بشعر قصير ولحية خفيفة، لتمازح بهذا الفيديو متابعيها.

وعلقت منى هلا، قائلة: "شكل هيثم ابن خالتى بالظبط والله .. كل شوية فراس يقلبنى حد تانى تعبت".

يذكر أن الفنانة مني هلا تستكمل تصوير مسلسلها الجديد مع الفنان الأردني، فراس إبراهيم، "ليالي الشمال"، حيث يتم التصوير بين السويد ولبنان، وتدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا.