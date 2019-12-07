  • السبت 07 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
انتحار طالب بقنا لهذا السبب

انتحار طالب بالجيزة لفشله فى الحب والزواج

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي: الإخوان جالهم سعار

إعدام صدام حسين

إعلامية كويتية شهيرة: صدام ما له حسنات وفرحنا بشنقه

ارشيف

صور.. الرئيس السيسي يكرم الفرق والمنتخبات الرياضية

عادل الجبير

الجبير: إيران تصدر الثورات ولا تحترم سيادة الدول

مقتل وإصابة 7 من الشرطة الأمريكية في لويزايانا

اعتقال 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار بأمريكا

عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني

السودان يعلن عدد جنوده المشاركين في حرب اليمن

ريما بنت بندر

أول تعليق للأميرة ريما بنت بندرعلى حادث القاعدة الأمريكية

وزير التموين

بلاغ لنائب العام ضد وزير التموين.. والسبب "بيتأنعر"

مقتدي الصدر

قصف مقر مقتدى الصدر بطائرة مسيرة

من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هل ترث من خلعت نفسها؟.. الإفتاء تجيب

#

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

#

ذعر في إسرائيل.. بعد إطلاق 4 صواريخ من غزة

#

مرسيليا يفسخ عقد لاعبه العربي بسبب الكذب

الإفتاء

الشبكة

الخطوبة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"يوتيوب" يقول صاحبه:" من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟".

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.

 وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة،لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحمد فؤاد نجم" و"الإسلاميون"!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» من يستحق الشبكة في حالة فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب
» بعد تقبيل ابنها لها.. أحلام تثير ضجة على مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تتنكر في شكل رجل وتفاجئ متابعيها
» هيدي كرم تتشاجر مع والدتها على إنستجرام
» فراش يعتدى على تلميذة فى غرفة الأنشطة بالشرقية
» اختتام التدريب البحري المصري الروسي "جسر الصداقة"
» أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها
» بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل
» التشكيل المتوقع للزمالك فى مواجهة أول أغسطس
» زوجة الفيشاوي تثير الجدل بعد رقصها في الشارع
» السكة الحديد: معدلات تأخير قطارت الصعيد 40 دقيقة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس