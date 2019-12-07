فقد نصف رأسه ويتعلم المشي.. قصة مأسوية لمطرب شهير

تحدث مغني الراب الألماني الشهير "نيكو بي"، لحادث مأسوي تعرض على إثره لفقدان ما يقرب من نصف رأسه.

وتحدث المغني الألماني لأول مرة عن حالته الصحية، منذ تعرضه لهذا الحادث، وذلك خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز"، حيث أكد أن الانفجار أحرق أكثر من ثلث جلده وأدخله في غيبوبة عميقة.

وأضاف أن الحروق التي تعرض لها إثر الحادث لم تكن شيئًا بما حدث بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه تعرض لأربع سكتات دماغية، خلال الأشهر الماضية، لافتًا إلى أنه رأسه تورمت بشكل كبير، مما دفع الأطباء إلى استئصال جزء من رأسه تتضمن عظامًا من الجمجمة، حتى أصبح أكثر من ربع رأسه الأيمن متئاكلًا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن "نيكو بي" مازال متفائلًا، رغم ما تعرض له، حتى وصل لدرجة أنه يتعلم طريقة المشي مثل الأطفال الصغار، ومع هذا يستعد لإطلاق ألبومه الجديد.

ووقع انفجار في السادس من فبراير عام 2017، عندما كان المغني الذي يعرف أيضا باسم «دكتور كنارف»، يجري تجربة في قبو استديو بمدينة كولونيا الألمانية، لخلط مخدر القنب الهندي شديد التركيز مع غاز البوتان. وكاد هذا الانفجار أن يودي بحياة المطرب إلا أنه نجا بمعجزة، بحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة «ميرور» البريطانية.

ونقل «كنارف» حينها إلى المستشفى، حيث كافح الأطباء من أجل إنقاذ حياته بينما كانت فرصة إنقاذه محدودة بعد أن دخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر.