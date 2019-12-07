«غريب» ينقل رسالة «السيسي» لأبطال المنتخب الأوليمبي

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شوقي غريب
شوقي غريب

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المنتخب الأولمبي

تكريم

السيسي

شوقى غريب

أعرب شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، سعادته الغامرة بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لجميع أفراد المنتخب الأولمبى بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وحجز مقعدًا في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال «غريب» أن رسالة الرئيس السيسى للمنتخب الأولمبى جاءت كالتالي «حققتم شيئاً جميلاً، أشكركم على ذلك، نجحتم فى إسعاد الشعب المصرى وهو ما يجب أن نسعى لتحقيقه طوال الوقت».

وأضاف، «يجب مواصلة الجهد الفترة المقبلة للاستمرار فى الإنجازات لأن التوفيق يأتى لمن يجتهد فى عمله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا».

وتابع، أشاد الرئيس السيسي بالتجربة الناجحة للمدرب الوطني وقدرته على تحقيق الإنجازات وتخطى الصعاب، وهو ما أسعدنى بشدة.
وحضر التكريم عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وجميع أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى، والـ21 لاعبا المتواجدين فى القائمة، حيث منحهم وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

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