» محكمة أمريكية تصدم «ترامب» بشأن استئناف الإعدامات

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الإعدامات الفيدرالية

أمرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية، برفض السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستئناف، الإعدامات الفيدرالية المقرر توقيعها على بعض الأشخاص خلال الأسبوع المقبل.

يأتي هذا التقرير مؤقتًا، بعد تعليق الإعدامات لوقت وصل إلى 16 عامًا، حي ثمن المقرر أن تقوم أعلى سلطة قضائية في أمريكا بإصدار بمعمل دراسات معمقة وأكيدة لهذه الإعدامات.

وأعلن وزير العدل بالولايات المتحدة الأمريكية، باستمرار الإعدامات على المستوى الفيدرالي، في يوليو الماضي، مما أثار ضجة في الرأي العام الأمريكي، محددًا وحدد تاريخ 5 عمليات إعدام، عن طريق الحقنة القاتلة في سجن "تير أوت" في إنديانا بين 9 ديسمبر 2019 و15 يناير 2020.


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