» «فيفا» يُحدد ملعب نهائي كأس العالم للأندية

07 ديسمبر 2019 - 08:35 م

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم السبت ملعب مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام في دولة قطر، خلال الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر الجاري.



وأوضح الفيفا أن استاد خليفة الدولي سيستضيف في 17 ديسمبر الجاري مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الخامس في البطولة، وكذلك المباراة الأولى في الدور قبل النهائي، والتي تجمع نادي فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مع الفائز من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا.

إلى جانب ذلك، يستضيف الاستاد في 18 من الشهر نفسه مباراة الدور قبل النهائي الثانية، والتي يستهل بها نادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مشواره في البطولة.

كذلك تختتم منافسات البطولة في استاد خليفة الدولي بمباراتين في 21 ديسمبر، الأولى لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية في البطولة.