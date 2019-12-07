» «فيفا» يُحدد ملعب نهائي كأس العالم للأندية

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فيفا

ملعب

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم السبت ملعب مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام في دولة قطر، خلال الفترة ما بين 11 و21 ديسمبر الجاري.
وأوضح الفيفا أن استاد خليفة الدولي سيستضيف في 17 ديسمبر الجاري مباراة تحديد الفريق الفائز بالمركز الخامس في البطولة، وكذلك المباراة الأولى في الدور قبل النهائي، والتي تجمع نادي فلامنجو البرازيلي، بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية، مع الفائز من مباراة الهلال السعودي بطل آسيا والترجي التونسي بطل أفريقيا.
إلى جانب ذلك، يستضيف الاستاد في 18 من الشهر نفسه مباراة الدور قبل النهائي الثانية، والتي يستهل بها نادي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا مشواره في البطولة.
كذلك تختتم منافسات البطولة في استاد خليفة الدولي بمباراتين في 21 ديسمبر، الأولى لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث، ثم المباراة النهائية في البطولة.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد خليفة الدولي 45 ألف و416 مقعدا، وقد أعيد افتتاحه في مايو 2017 بعد خضوعه لعملية تطوير شاملة، ليصبح بعدها أول الاستادات جاهزية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

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